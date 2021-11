L’ultima gara di Valentino Rossi si è compiuta: col GP di MotoGP di Valencia, in pista domenica 14 novembre 2021, il Dottore ha detto addio alle gare dopo 26 anni in sella a una due ruote, con un palmares di 9 titoli Mondiali, 199 podii in MotoGP (sfumata la possibiltà del 200° proprio all’ultima gara) e l’ingresso – da tempo – nella leggenda.

Una festa per il suo addio alle corse c’è già stata qualche settimana fa a Misano, in occasione del GP d’Italia: un omaggio tutto tricolore, sulla sua pista, per incontrare i tifosi di sempre e salutare il suo pubblico a poche settimane dalla fine del suo ultimo Mondiale. Ma inevitabilmente l’ultima gara del Campionato di MotoGP 2021 (vinta da Bagnaia su Ducati, un allievo del Dottore, che è invece arrivato decimo) e la vittoria del titolo da Fabio Quartararo sono passati in secondo piano, visto che dalla bandiera a scacchi in poi il circuito di Valencia si è trasformato in una unica grande celebrazione per Rossi.

La festa continua anche in tv: chi non ha potuto seguire l’ultima gara di Valentino Rossi in diretta su Sky Sport, Dazn e su Tv8 (che ha scelto la diretta in chiaro, lasciando invece la differita di prima serata al GP di F1 da San Paolo), può provare a consolarsi con gli speciali in onda per celebrarne le gesta. Tra questi particolare attenzione per lo speciale in chiaro in onda su Italia 1 a mezzanotte: si intitola “Vale tutto – La leggenda di Rossi” ed è curato dalla redazione di SportMediaset per ripercorrere le gesta del Numero 46 con i suoi 9 titoli – di cui quattro consecutivi tra il 2001 e il 2005, e in quattro classi differenti (uno ciascuno in 125, 250 e 500 e 6 in MotoGP). Sarà un modo anche per rivivere le sfide più agguerrite con i rivali di sempre, da Capirossi a Biaggi, passando per Lorenzo e arrivare a Marquez.

Dal canto suo Sky ha organizzato negli ultimi giorni una programmazione speciale per l’addio di Rossi, che culmina questa sera, domenica 14 novembre, alle 21.15 su Sky Documentaries con Fino all’ultima staccata, doc disponibile anche on demand e in streaming su NOW, con Brad Pitt che racconta la vita e la carriera dei sei motociclisti più veloci di tutti i tempi. Non manca ovviamente Valentino Rossi, in compagnia di Jorge Lorenzo, Daniel Pedrosa, Marc Márquez, Casey Stoner e dell’amico Marco Simoncelli, scomparso 10 anni fa sulla pista del GP della Malesia. Ed è un bel modo di ricordare il SIC nel grande giorno di Valentino