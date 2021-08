Conferenza stampa straordinaria di Valentino Rossi in questo 5 agosto 2021: una nota stampa annuncia un incontro con i giornalisti in programma alle 16.15 per parlare del proprio futuro. Una promessa fatta qualche tempo fa, quando il Dottore annunciò che avrebbe dichiarato le sue intenzioni sulla prosecuzione della propria carriera dopo la pausa estiva. E ormai ci siamo.

La conferenza si terrà al Red Bull Ring, ovvero sul circuito che ospita il GP della Stiria, il primo dei due GP austriaci del Motomondiale 2021 in programma questo fine settimana: alla fine della stagione, prevista per la metà di novembre, mancano 9 gare, tra cui il GP di San Marino del 19 settembre prossimo. Si tratta del 26esimo Motomondiale per Valentino Rossi, di cui 22 in MotoGP, con 9 titoli mondiali vinti di cui 6 proprio nella classe regina. E per questo 2021 ha siglato un contratto annuale con Yamaha Petronas: un record per un centauro di 42 anni. Se dovesse chiudere con Petronas, potrebbe però continuare con la sua scuderia, la VR46, che nel 2022 dovrebbe debuttare in MotoGP.

A questo punto, però, ci si aspetta un ritiro: dopo una carriera incredibile e assolutamente longeva, dopo essere diventato un modello e una ispirazione per migliaia di ragazzi, essere entrato nell’immaginario collettivo non solo sportivo, ma comune col suo modo spregiudicato e divertito di correre, con quel numero 46 che è diventato un marchio, come il suo “Doctor”, dopo essere diventato protagonista di videogiochi, fumetti ed espressioni varie di cultura popolare, Valentino Rossi potrebbe annunciare il suo ritiro dalle gare di motociclismo. Non necessariamente dai motori, però: negli anni Rossi ha provato il brivido delle 4 ruote, tra rally, kart e anche monoposto di F1. A 42 anni, però, non è proprio una passeggiata iniziare una nuova carriera in pista.

Come seguire la conferenza stampa di Valentino Rossi in diretta tv

Tutte le principali reti tv sportive seguiranno in diretta la conferenza stampa straordinaria indetta da Rossi per le 16.15 di questo giovedì 5 agosto 2021: in diretta Rai Sport e immaginiamo anche RaiNews, così come Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport MotoGP (canale 208).