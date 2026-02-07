Valentino Rossi ricorda Tre uomini e una gamba nel post social con Sergio Mattarella. Le foto su Instagram dopo la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026 fanno il pieno di condivisioni.

Valentino Rossi e Sergio Mattarella durante Milano-Cortina 2026: il post social è un omaggio ad Aldo, Giovanni e Giacomo

Valentino Rossi ha sparigliato le carte durante la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026. La sua presenza, così come quella di Sergio Mattarella, doveva essere una sorpresa. Una fuga di notizie ha rovinato i piani del Capo dello Stato e del campione di motociclismo, ma sono arrivati ugualmente insieme su un tram per rendere omaggio alla città di Milano. Un gesto semplice, ma ricco di significato.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mantenuto la sua compostezza e solennità, Valentino Rossi è stato un autista d’eccezione. Il tempo sufficiente per animare i presenti a San Siro tra selfie e risate con il Capo dello Stato che poi ha dato il via alle Olimpiadi invernali e una cerimonia ricca di pathos ed emozioni. Nonostante qualche polemica legata al commento televisivo della Rai. Note dolenti a parte, l’ex pilota di MotoGp ha successivamente apprezzato l’invito di Sergio Mattarella non potendo fare a meno di ringraziare il Presidente della Repubblica anche sui social.

Il post social del campione di MotoGp

Un classico carosello, insieme di foto non comune: è raro, a tratti unico, condividere il tram con la più alta carica dello Stato. Rossi ha pubblicato le foto migliori e usato una didascalia semplice. Un tricolore postato con orgoglio, quasi come a dire: “Grazie, Presidente, di aver pensato a me”. Oltre alla solennità, spazio anche all’umorismo: composto, mai volgare e diretto.

Rossi, infatti, tra le foto pubblicate, mostra anche un collage: lui e Sergio Mattarella ‘affiancati’ da Aldo, Giovanni e Giacomo nella famosa scena del tram. Il rifermento è al celebre film “Tre uomini e una gamba”, cult comico che ha reso il trio di artisti famoso agli occhi del grande pubblico con un lungometraggio dalla storia importante e con trascorsi fondamentali.

L’omaggio a Tre uomini e una gamba

Il Presidente Mattarella ha dimostrato di essere anche un cultore di cinema. Un riferimento simile non può che fargli piacere, infatti ha più volte sottolineato la generosità e disponibilità di Valentino Rossi non solo nel contesto sportivo. Anche e soprattutto per l’esempio che è stato (e resta) fuori dalle piste. L’ex pilota, infatti, si impegna anche a formare nuove generazioni di sportivi con una scuderia di giovani e promettenti piloti. Il sodalizio con Mattarella è una ciliegina sulla torta già ricca di momenti da ricordare, a cui si aggiunge una cerimonia d’apertura ricca di sorprese.