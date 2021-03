Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1€: chi è Lorraine Bracco, ospite d’eccezione?

La vedremo questa sera nei panni di ospite d’eccezione nel format Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1€ Lorraine Bracco, l’attrice hollywoodiana che proprio grazie allo show di Home&GardenTv ha deciso di prendere casa in Italia.

Il format interamente Made in Italy nel canale 56 del digitale, che racconta dell’acquisto e del successivo restauro di diverse case messe in vendita soltanto a 1€ dai comuni italiani, non solo è risultato quindi di particolare interesse per gli spettatori da casa ma anche capace di attirare l’attenzione di una diva americana quale Lorraine Bracco, che forse ricorderete in Quei bravi ragazzi o, ancora, nella serie televisiva I Soprano. Ma, esattamente, cosa sappiamo di Lorraine e della sua brillante carriera?

Nata a New York il 2 ottobre 1954, Lorraine è un’attrice ma anche una modella statunitense. Debutterà sul grande schermo nel 1979, prima di ottenere la sua prima parte realmente importante al Cinema nel film Chi protegge il testimone, uscito nel 1987 per la regia di Ridley Scott. Lorraine Bracco, però, viene ricordata in particolar modo per il capolavoro cinematografico Quei bravi ragazzi, un grande classico del 1990 diretto da Martin Scorsese. Nella pellicola, vediamo Lorraine interpretare le vesti di Karen Hill, ex moglie del mafioso Henry Hill, ruolo che le valse anche una candidatura agli Oscar.

Il successo per l’attrice prosegue grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva prodotta dal canale HBO I Soprano. Qui ritroviamo Lorraine interpretare la dottoressa Jennifer Melfi, per tutte le stagioni dello show che andrà in onda a partire dal 1999 fino al 2007 compreso.

Questa sera, in prima serata su HGTV, in Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1€, Lorraine ci racconterà del motivo per il quale ha deciso di prendersi una pausa da Hollywood per ritrovare un po’ di pace sull’isola siciliana e più precisamente nel piccolo borgo di Sambuca di Sicilia, dove acquisterà una casa costruita ben due secoli fa.

A HGTV Lorraine ha anche spiegato:

“Sono convinta che la vita sia un’avventura. Quando ho letto l’articolo sulle case a 1 euro a Sambuca, non ho esitato: ho preso un aereo e ne ho acquistata una. Sono molto contenta di essere qui, di conoscere e lavorare con le persone del luogo, di stare insieme a loro. Voglio rendere omaggio alla mia famiglia, che ha origini Siciliane”.

Non mancheranno però le complicazioni. Nonostante la casa costi effettivamente 1€ soltanto, Lorraine dovrà far fronte a non poche problematiche con la struttura della sua nuova abitazione e con altri imprevisti che avverranno nel corso della ristrutturazione. Non ci resta che sintonizzarci questa sera a partire dalle ore 21:20 sul canale 56 del digitale per scoprirne di più.