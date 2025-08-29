US Open 2025: gli Italiani in campo oggi, venerdì 29 agosto | Sinner vince, le partite di oggi, programmazione TV, calendario e ultimissime

Meglio di così non poteva andare. Sono quattro gli italiani al terzo turno dello US Open, con la certezza che almeno uno di loro arriverà agli ottavi di finale, e dunque al taglio dello US Open.

A raggiungere Luciano Darderi, che ora affronterà Alcaraz, sono Jannik Sinner, vittorioso in tre set concedendo poco o nulla all’australiano Popyrin, Flavio Cobolli che soffre cinque set ma piega l’americano Brooks, e Lorenzo Musetti, vittorioso in scioltezza sul belga Goffin. Ma andiamo con ordine… Un en-plein con tre italiani su tre promossi dopo le partite della notte.

US Open 2025: Sinner senza difficoltà

Era importante verificare le condizioni di Jannik Sinner che dopo il primo match vinto in scioltezza era chiamato a una conferma anche in considerazione delle recenti difficoltà fisiche riscontrate a Cincinnati. Sinner vince un match mai in discussione chiudendo in tre set (6-3 6-2 6-2) contro l’australiano Popyrin che pur senza mai regalare niente non ha mai dato la sensazione di essere in grado di impensierire l’altoatesino. Se non quando è stato proprio Sinner a concedersi una pausa.

Come quando sul 3-2 Sinner nel secondo set, il numero #1 del mondo ha sprecato ben tre palle break. Sinner chiude con un ace e un game a zero dopo 2.03’ per concentrarsi ora sul canadese Shapovalov.

Una prestazione consistente e lucida: “Mi sono piaciuto ma non è stata una partita facile come si potrebbe pensare dal punteggio – dice Sinner – quanto a Shapovalov mi aspetto una sfida durissima: lui è migliorato tanto negli ultimi anni. Parliamo di un giocatore di grande talento, con un potenziale enorme. Io continuo a seguire le mie sensazioni e i miei obiettivi. Ogni campo, ogni partita, addirittura ogni colpo di ogni singola partita è diverso. Al momento non posso che essere soddisfatto e curioso di ogni singola partita che mi aspetterà…”

US Open 2025, Vittorie per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli

Benissimo anche Lorenzo Musetti che in una partita sostanzialmente dominata chiude contro il belga Goffin, 35 anni, 6-4 6-0 6-2 in 2.03’. Un avversario che già dopo il primo set aveva dimostrato di avere pochi strumenti per potere tenere testa al carrarino. Una vittoria importantissima anche per la classifica stagionale ATP che considerando anche le difficoltà di alcuni suoi avversari lo vedono sempre più vicino a un obiettivo ambizioso, quello che lo iscriverebbe di diritto alle Finals di Torino, in questo momento Lorenzo è nono, staccato di soli 25 punti da De Minaur, ottavo e attuale ultimo qualificato.

Al terzo turno lo aspetta il derby contro Flavio Cobolli che ha vinto una battaglia di oltre quattro ore contro lo statunitense Brooksby, superato al super tie break 5-7 6-3 6-4 2-6 7-6 al termine di una battaglia durata cinque set e oltre quattro ore e mezza.

La sfida tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, al momento numero #26 del mondo, significa moltissimo per entrambi: “Ci conosciamo da sempre, abbiamo condiviso tante esperienze e spesso abbiamo diviso anche la camera in hotel durante i tornei – dice Musetti – la prima volta che ci siamo incontrati è stato al Lemon Bowl under 10, nei quarti di finale a casa sua, a Roma. Vinsi io e poi vinsi anche il torneo. Da lì abbiamo viaggiato spesso insieme, condividendo tornei juniores, Coppa Davis Juniores, raduni e manifestazioni. Ritrovarci ora a questi livelli è stupendo, ma giocare contro un amico non è facile soprattutto mentalmente. Il campo è come un ring, l’amicizia ci sarà sempre ma entrambi faremo di tutto per provare a vincere”.

US Open 2025 gli altri risultati

Se De Minaur, avversario sul lungo percorso di Musetti verso le Finals di Torino vince in tre set contro il giapponese Mochizuki rispettando i pronostici, il secondo turno offre comunque qualche sorpresa. Eliminato il greco Tsitsipas, ormai molto indietro nel tabellone e nel ranking, battuto al quinto set dal tedesco Altmaier. Vittorie anche per Rublev, in quattro set su Boyer, Zverev – in tre set sul britannico Fearnley e Bublik, sempre in tre set sull’australiano Schoolkate che al primo turno aveva eliminato Sonego.

Quattro dunque gli italiani al terzo turno: e indipendentemente dalle quote che favoriscono Sinner con Shapovalov e limitano Darderi, chiamato a fermare nientemeno che Alcaraz, uno tra Cobolli e Misetti andrà certamente supererà certamente il taglio della seconda settimana e degli ottavi di finale: chi vince pesca un obiettivo non impossibile – lo spagnolo Munar o il belga Bergs – con il concreto obiettivo di un altro match all’italiana, ai quarti di finale, contro Sinner.

US Open, il programma di oggi: Paolini e Darderi

Anche in ambito femminile non ci sono state sorprese clamorose: lo US Open festeggia il ritorno di Naomi Osaka che tra ritiri e incertezze accede al terzo turno strapazzando l’americana Baptiste (6-3 6-1) in un’ora di gioco. Bene anche Coco Gauff, 7-6 6-2 su Vekic, e Iga Swiatek su Lamens 6-1 4-6 6-4. Alla Sabalenka il derby russo con Kudermetova.

Oggi due soli match italiani: ad aprire il calendario sarà proprio Lorenzo Darderi chiamato nientemeno che sul campo Arthur Ashe contro Carlos Alcaraz in avvio di programma, intorno alle 17. A seguire, sullo stesso campo, anche l’attesissimo Novak Djokovic, che affronta Norrie.

Nel secondo turno di partite del Grandstand toccherà invece a Jasmine Paolini, intorno alle 19 contro la ceka Vondrusova: test impegnativo ma non impossibile. Nessun precedente in carriera tra ATP e WTA per i due azzurri.

Il doppio degli italiani

Da ieri in campo anche le squadre di doppio: c’era attesa per l’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini, al primo turno femminile contro Boisson-Maria: nessuna incertezza per le due azzurre che passano in due set 6-3 7-5 e attendono ora di conoscere le prossime avversarie: Kassler-Stearns o Cirstea-Kalinskaya, sfida in programma nel terzo turno del mattino (intorno alle 20 ora italiana).

Eliminata al primo turno anche nel doppio femminile Lucia Bronzetti, battuta insieme alla polacca Piter in due set da Golubic e Li. Sempre per il doppio femminile in campo oggi Angelica Moratelli, abbinata alla rumena Cristian contro Alexandrova (Russia) e Zhang (Cina). Oggi torna in campo anche Elisabetta Cocciaretto, eliminata al primo turno nel tabellone femminile, in cerca di rivincita nel doppio con Bouzas Maneiro contro Kostyuk-Ruse.

Esordio nel doppio maschile per Bolelli e Vavassori, in campo contro gli spagnoli Martinez-Munar nel primo turno e per Mattia Bellucci che con l’ungherese Maroszan affronta nel primo turno Arends-Johnson.

Lo Us Open 2025 in TV

Occhi puntati ovviamente sulle partite di Lorenzo Darderi e Jasmine Paolini. L’azzurro affronta Carlos Alcaraz, numero #2 del tabellone e del mondo, in diretta su SKY Sport 1. A seguire Vondrusova-Paolini che in caso di accavallamento sarà aperta in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) .