US Open 2025, tutti gli italiani al via: programmazione TV, calendario e attese

È iniziato oggi il primo turno ufficiale del tabellone principale l’edizione 2025 dello US Open, ultimo Slam della stagione. Occhi puntati su Jannik Sinner, numero #1 del mondo e campione uscente, ma anche su una sempre più ambiziosa Jasmine Paolini che passa indenne dal primo turno. Questo il cartellone di tutte le sfide degli atleti italiani.

Lo US Open 2025 ha aperto i battenti e l’Italia del tennis si presenta con grandi ambizioni. A Flushing Meadows il contingente azzurro è numeroso, con Jannik Sinner e Jasmine Paolini portabandiera di una squadra italiana estremamente ambioziosa, ma anche con diversi outsider pronti a sorprendere.

La delusione per le due finali perse a Cincinnati, ritiro per Sinner contro Alcaraz, sconfitta in due set per Paolini contro Iga Swiatek rende l’attesa della vigilia ancora più intensa: ora è tempo di riscatto. Questo il programma dei nostri tennisti, con gli orari dei primi turni e tutta la copertura televisiva.

Jannik Sinner, il n.1 che difende il titolo

Il campione in carica Jannik Sinner sarà uno degli ultimi a scendere in campo. L’altoatesino aprirà il suo torneo contro il ceco Vít Kopřiva, numero 87 del ranking. Il match in programma lunedì è stato spostato al programma di martedì 26 agosto non prima delle ore 17.00 italiane, sul campo Billie Kean King.

Jasmine Paolini, la sfida dell’esordio

Per Jasmine Paolini, protagonista di una stagione da sogno e finalista a Cincinnati, l’esordio contro l’australiana Destinee Aiava è stato agevole: vittoria in due set (6-2 7-6) con qualche sofferenza solo nel secondo set e accesso garantito al secondo turno dove l’azzurra attende il match tra la russa Sasnovich e l’americana Jovic.

Gli altri azzurri al maschile

Il primo azzurro in campo oggi sarà Mattia Bellucci, #65 del ranking ATP, chiamato ad affrontare il cinese Shang (#111 del ranking) con diretta TV su Supertennis. A seguire il derby tra Flavio Cobolli e affronterà Passaro, reduce dal torneo delle qualificazioni.

Lorenzo Musetti affronterà un avversario insidioso ma non impossibile, il francese Mpetsi Pericard, in un match programmato per la fascia pomeridiana di domani martedì 26 agosto, Arnaldi è stato sorteggiato con l’argentino Francisco Cerúndolo, sempre domani.

Secondo turno per Darderi che ha battuto in tre set l’australiano Hijikata e tornerà in campo ora mercoledì – in orario ancora da consolidare – contro l’americano Spizzirri, avversario assolutamente alla sua portata. Niente da fare per Nardi, eliminato in tre set dal ceko Macha.

Le italiane oltre Paolini

Il tabellone femminile ha già perso una delle tre azzurre iscritte: partita sfortunata per Lucia Bronzetti battuta in tre set dalla ceca Valentova (3-6 6-3 4-6) in due ore di gara. Oggi tocca a Elisabetta Cocciaretto contro la kazaka Putsintseva, match in programma in avvio di pomeriggio – intorno alle ore 17 – nella speranza che la tennista di Ancona sovverta i pronostici e mantenga una seconda bandierina azzurra nel tabellone femminile del secondo turno.

Programma e diretta TV

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.