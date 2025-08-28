US Open 2025, gli italiani in campo: tocca di nuovo a Sinner | Gli incontri orari di oggi, dove vederli

Partiamo dai risultati della notte che hanno ulteriormente ridotto la compagine italiana che accede al terzo turno del tabellone dello US Open.

US Open 2025, niente da fare per Bellucci con Alcaraz

Come prevedibile nulla da fare per Mattia Bellucci che nella parte bassissima del tabellone incrociava niente meno che Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha concesso pochissimo all’azzurro, eliminato in tre set (1-6 0-6 3-6). Quattro game appena appannaggio di Bellucci che ha fatto quello che ha potuto, cedendo le armi in 1.40’.

Giustificata la sensazione di Bellucci espressa nelle dichiarazioni a caldo a fine match: “È stata comunque una grande esperienza, sono stato felice di giocare e contento di quello che ho fatto. Se devo essere critico mi sarebbe piaciuto giocare un po’ di più, magari strappare qualche game in più nel corso dei primi due set. Ma alla fine va bene così”.

US Open, al terzo turno Darderi: che troverà proprio Alcaraz

Carlos Alcaraz accede dunque al terzo turno dove trova come previsto Luciano Darderi: vittoria in una partita di alti e bassi per l’italiano che necessita di quattro set per avere ragione della wild card americana. Darderi parte bene poi va in sofferenza, cede un set quasi di schianto per riprendersi pienamente nel quarto: 6-0 7-6(3) 2-6 6-4, appena in tempo visto che negli ultimi scambi Darderi è sembrato soffrire non poco il sopraggiungere dei crampi. Per Darderi è il miglior risultato di sempre in un torneo dello Slam.

US Open, gli altri risultati nel tabellone maschile

Per il resto tutto come da programma: passa in quattro set Djokovic su Svajda, e sempre in quattro set accedono al terzo turno anche Fritz (vittorioso sul sudafricano Harris), Norrie (sull’argentino Comesana), lo statunitense Tiafoe (sul connazionale Damm) e Mannarino (sempre in quattro set sull’australiano Thompson). Costretto al ritiro invece Draper, potenzialmente prossimo avversario di Lorenzo Musetti e di Jannik Sinner che scenderanno in campo oggi.

US Open 2025, in capo Sinner, Musetti e Cobolli

Musetti, alla ricerca dei punti necessari per restare nella Top 10 del ranking ATP scende in campo in avvio di pomeriggio alle 17 contro il belga Goffin. L’azzurro è in vantaggio 2-1 negli scontri diretti con una vittoria lo scorso anno a Shanghai, e una nel 2022 proprio allo US Open, al quinto set del primo turno.

Dopo di lui toccherà a Sinner, chiamato ad affrontare l’australiano Popyrin sul prestigioso Artur Ashe: si tratta del secondo match in assoluto tra i due professionisti, e il primo lo vinse proprio Popyrin, in due set (6-7 2-6) a Madrid nel 2021. Sulla carta un turno non proibitivo per l’altoatesino.

Sempre nel secondo match del primo turno in campo anche Flavio Cobolli che punta a uno dei suoi migliori risultati di sempre, il terzo turno di un torneo dello Slam, contro l’americano Brooksby, già affrontato due anni fa Roma, dove lo statunitense vinse in due set (6-3 6-4).

US Open Femminile, bene Paolini

Tutto liscio per Jasmine Paolini, unica azzurra ancora in corsa nel tabellone femminile: doppio 6-3 contro la giovanissima americana Jovic chiuso in poco meno di un’ora e mezzo di gioco. Una prestazione concreta e molto lucida da parte di Paolini, contro una tennista certamente forte e con grandi numeri in prospettiva, ma ancora estremamente fallosa e incostante.

Il tutto in un tabellone femminile che offre poche sorprese promuovendo Sabalenka (in due set su Kudermertova), Rybakina (sempre in due set su Valentova che nel primo turno aveva sconfitto la nostra Bronzetti) oltre ad Azarenka e Raducanu. La prossima avversaria di Jasmine Paolini sarò la ceka Vondrusova, vittoriosa in due set su Kessler.

Il programma degli azzurri: dove vedere le partite dello US Open

Lorenzo Musetti sarà il primo a scendere in campo: alle 17 contro Goffin, diretta su Sky Sport Uno all’inizio della programmazione. Poi, intorno alle 18.30 toccherà a Cobolli, in diretta su Sky Sport Max (canale 206) sulla carta quasi contemporaneamente a Sinner, in diretta su Sky Sport 3.

Inizia oggi anche il torneo di doppio che vede particolarmente attese Sara Errani – già vincitrice del doppio misto con Vavassori, per il secondo anno consecutivo – e Jasmine Paolini in campo nel primo turno intorno alle 18,30 contro Boisson (Francia) e Maria (Germania). In campo anche Lucia Bronzetti che cercherà di rifarsi nel doppio, in copppia con la polacca Piter, dell’eliminazione al primo turno del torneo femminile: affrontano Golubic (Svizzera) e Li (USA).