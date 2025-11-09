Uomini e Donne trono over, Barbara De Santi debutta sul set: dove la vedremo

Non solo dama del trono over di Uomini e donne ma anche attrice. Tutto sul film di cui è protagonista.

Tra i volti storici del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Barbara De Santi che non smette di sorprendere i fan dopo essersi fatta conoscere nella trasmissione di Maria De Filippi dove ha vissuto anche storia importanti lasciando il programma. Storie che, purtroppo, sono poi finite portando Barbara a rimettersi nuovamente in gioco nel parterre del trono over dove è tornata incontrando Ruggiero D’Andrea. Con il cavaliere è scattata immediatamente la scintilla al punto che, dopo pochi appuntamenti, i due hanno lasciato insieme il programma.

Lontano dai riflettori, Barbara e Ruggiero hanno condiviso tanto della loro relazione mostrandosi affiatati e uniti. Poi il silenzio social, la rottura e l’estate terribile che Barbara ha vissuto a causa dell’incidente di cui è stata vittima la sorella, oggi fuori pericolo. Con l’inizio dell’attuale stagione di Uomini e Donne, Barbara è tornata in studio per un confronto con Ruggiero con cui ha chiuso definitivamente.

Barbara, poi, ha scelto di restare ancora nel programma per rimettersi, ancora una volta, sentimentalmente in gioco. Tra una conoscenza e l’altra, ha anche sorpreso i fan con un’importante novità professionale.

Barbara De Santi diventa attrice: tutto sul film di cui è tra i protagonisti

Insegnante ma con tanta voglia di mettersi sempre in gioco anche dal punto di vista professionale. Barbara De Santi regala sempre sorprese ai fan che hanno imparato a conoscerla e ad amarla in tutte le sue sfaccettature e che sono pronti ad apprezzarla anche come attrice. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, è tra i protagonisti di “Respira”, film diretto da Mario Congiusti e disponibile sulla piattaforma Prime Video.

Il film racconta la storia di Andrea, un trentenne che ha avuto tutto dalla vita e che vive nella villa di famiglia insieme al nonno. Quando l’anziano signore si ammala, decide di vivere gli ultimi giorni su un catamarano imponendo al nipote di vendere la casa entro tre mesi. In caso contrario perderà tutto con l’intero patrimonio che passerà alla commercialista di famiglia.

Per Andrea comincia così una corsa contro il tempo ma anche un viaggio nei segreti e nel passato della sua famiglia ritrovandosi a vivere situazioni inaspettata.

Un debutto importante, dunque, per Barbara De Santi che, tra il lavoro da insegnante e il ruolo di attrice, non smette di cercare l’amore nel parterre del trono over dove è tornata con un nuovo look sperando di essere più fortunata e di incontrare una persona a lei compatibile con cui vivere una relazione serena e stabile.