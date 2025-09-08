Barbara De Santi stravolge il suo look, ma i fan non approvano: la dama si sfoga su Instagram

Uomini e Donne, la dama Barbara De Santi cambia look. Gli estimatori non approvano. Le parole della donna.

Un fiume in piena, così si potrebbe descrivere il duro sfogo della De Santi sui Social dove è abbastanza attiva. Di certo non può essere vista come una persona che ama raccontare ogni cosa sul Web ma solo ciò che ritiene importante. O semplicemente ama farlo, come lei stessa talora sottolinea, per mandare un sincero saluto a chi la segue da tempo con tanto affetto.

Del resto lei da tantissimi anni è un dei volti cardine del parterre del Trono Over sebbene si sia presa anche dei lunghi periodi di pausa in tal senso. Negli ultimi mesi ci ha fatto sognare ad occhi aperti uscendo dalla studio, mano nella mano, con il cavaliere Ruggero. La coppia è anche tornata da Maria nelle ultimissime puntate di stagione per raccontarsi.

A trasmissione conclusa, quando si è entrati sempre più nel cuore palpitante dell’estate, dopo tanti scatti e video insieme, i due sono scomparsi pian piano dai Social. Si è così incominciato a mormorare di una forte crisi che è poi diventata, per il grandissimo dispiacere dei rispettivi fan, un’amara certezza.

Barbara De Santi ha stravolto il look ed è pioggia di critiche

In quel periodo però Barbara ha vissuto un grave dramma, come ha poi lei stessa raccontato tramite alcuni video. Difatti la sua amata sorella ha subito un bruttissimo incidente. Le sue condizioni sono state grave e lei, chiaramente, non se la sentiva di trascorrere del tempo sui Social quando aveva questa immensa preoccupazione nel cuore e nell’anima.

Successivamente è riapparsa parlando di grandi miglioramenti. Ha anche colto la palla al balzo per ringraziare tutte quelle persone che le sono state vicine anche in un momento tanto delicato e personale anche con dei messaggi privati, dimostrando una grande sensibilità di fondo. Adesso però la dama, dopo aver cambiato di recente look, è sbottata su Instagram. Il suo è stato un durissimo sfogo.

Il durissimo sfogo della dama sui Social

Cominciamo con il dir che Barbara è ricomparsa dopo un certo periodo di latitanza visibilmente molto dimagrita e provata. E da lì hanno incominciato, come poi lei stessa ha confessato, le critiche. ” Mi viene da ridere perché io vengo da tre mesi in cui mi sono completamente annullata, in cui mi sono dedicata a una situazione, in cui non ho pensato proprio a me. Sono dimagrita, sono diventata più brutta, sono diventata più vecchia me ne state scrivendo di ogni! È vero: sono più brutta, sono più vecchia ma io comunque ho 56 anni, non è che ho voglia di dimostrarne 40, 30 o 20; ho l’età che ho…”, queste sono state le prime sentite parole della dama.

Poco dopo ha aggiunto guardando dritto alla telecamera: “Sono fiera di questo mio cambiamento e piano piano mi vedrete completamente diversa. E non perdete tempo a continuare a dire che non vi piaccio, che ho tutti questi difetti, un volta che lo avete detto che cosa avete risolto? Io posso cambiare? Sono questa ormai e sarà sempre peggio mi sa…”.