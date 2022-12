È morta Paola D’Andrea, volto noto ai telespettatori appassionati di Uomini e Donne, opinionista che faceva parte del pubblico “parlante” del programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

La notizia è stata diffusa da Rosy Chiarelli, anche lei volto conosciuto di Uomini e Donne, nel periodo in cui, oltre alle opinioni di Tina Cipollari e Gianni Sperti, anche alcuni componenti fissi del pubblico presente in studio avevano la possibilità di dire la loro su quanto avveniva nel programma, un po’ come accadde anche ad Amici.

Rosy Chiarelli, sui social, ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Paola D’Andrea con una semplice didascalia (“Ciao amica mia tvb“), specificando nei commenti che la causa della morte della donna è da attribuire ad un brutto male, che non è stato specificato.

Paola D’Andrea ha fatto parte del cast fisso di Uomini e Donne fino al 2012 e ha preso parte al programma per circa quindici anni. Come riportato da Fanpage, Paola D’Andrea riuscì ad entrare nel programma, ottenendo un provino dopo aver incontrato alcune persone della redazione di Uomini e Donne al Maurizio Costanzo Show.

Per la famiglia di Uomini e Donne, è il terzo lutto per quanto riguarda il 2022. Ad aprile, infatti, come ricordiamo, è morto improvvisamente Piero Sonaglia, storico assistente di studio anche di altri programmi della Fascino come Amici e Tú sí que vales. Era lui il famoso “Pierooooo!” urlato da Gerry Scotti durante gli spazi del talent show del sabato sera di Canale 5 dedicati alla Scuderia Scotti. Il conduttore, commosso, ha ricordato Piero Sonaglia in una delle ultime puntate di quest’edizione.

A settembre, invece, è morto a soli 35 anni, l’ex tronista ed ex corteggiatore del programma, Manuel Vallicella. Alcune persone vicine al ragazzo hanno parlato di depressione dovuta ad un lutto importante e suicidio. Manuel Vallicella è stato ricordato con un breve video al termine della puntata di Uomini e Donne del 21 settembre.