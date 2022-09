Uomini e Donne, morto l’ex tronista Manuel Vallicella

Manuel Achille Vallicella, dai più conosciuto come uno degli ex tronisti di Uomini e Donne, è morto. L’annuncio della sua improvvisa scomparsa è stata data da un suo stretto amico, il deejay Enrico Ciriaci che ha scritto sui social: “Ciao amico mio, troppo buono per questa maledetta vita. Rip”. Influencer e tatuatore, il ragazzo si sarebbe tolto la vita, a confermarlo è stato il blogger Amedeo Venza: “Una vita ancora davanti a sè. Si è tolto la vita, ho i brividi“.

La sua partecipazione alla trasmissione di Maria de Filippi risale al 2016, prima come corteggiatore per Ludovica Valli e poi come tronista, ma il suo trono si è interrotto per sua volontà.

Proprio la Valli poche ore fa ha espresso il suo cordoglio su Instagram: “Sono senza parole, davvero sono sconvolta. Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fa buon viaggio. Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti, lassù, sempre, i nostri abbracci“.

Manuel Vallicella a Uomini e Donne nel 2016

Quando, nell’autunno 2016, approdò a Uomini e Donne si raccontò davanti alle telecamere così: “Oggi riparto da qui. Quando mi innamoro mi do completamente, anzi divento quasi un orsacchiotto ingenuo. Però, a 30 anni, ho capito che bisogna dare e ricevere sennò l’amore è un’immensa fregatura. Sono molto romantico e dolce, spero mai sdolcinato. Mi piacciono le coccole però sono anche molto passionale”.

La sua voglia di innamorarsi e vivere l’esperienza a pieno era tanta: “Con le donne parto molto diffidente perchè so che si mi affeziono poi ci rimango male. Mi piace la donna gelosa, che mi faccia sentire importante e se la donna che ho accanto mi dice “sei mio” mi vengono gli occhi a cuoricino. Do tutto quello che posso alla mia donna, a livello materiale non posso dare molto però a livello sentimentale do tutto me stesso“.

La sua speranza era solo quella di poter uscire mano per mano con una persona che potesse renderlo felice: “Credo molto nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine e nell’istinto. Credo in tutto quello che il mio cuore sceglie prima della mia testa”.

