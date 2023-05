Oggi, lunedì 8 maggio 2023, Uomini e Donne, il dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda. Al suo posto, a partire dalle ore 14:45, su Canale 5, andrà in onda uno speciale di Amici 22, il talent show ormai giunto alle battute finali di quest’edizione del serale (la finale andrà in onda in diretta domenica 14 maggio, sempre su Canale 5).

Uomini e Donne non andrà in onda anche perché le nuove puntate devono essere ancora registrate. Le prossime registrazioni, che saranno le ultime due di quest’edizione (come anticipato da TvBlog, questa sarà l’ultima settimana di messa in onda di Uomini e Donne), infatti, si terranno oggi, lunedì 8, e domani, martedì 9 maggio.

Le ultime quattro puntate della stagione 2022-2023 di Uomini e Donne, quindi, andrà in onda a partire da domani, martedì 9 maggio, sempre alle ore 14:45 su Canale 5. A partire dalla prossima settimana, invece, andrà in onda un “best of” di quest’edizione.

Non ci sono da segnalare ulteriori modifiche per quanto riguarda il palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5. Prima dello speciale di Amici, infatti, andranno in onda Beautiful e Terra Amara. Dopo lo speciale, invece, a partire dalle ore 16:10, andrà in onda il daytime regolare di Amici, seguito dalla striscia pomeridiana de L’Isola dei Famosi, dalla consueta puntata di Un altro domani e da Pomeriggio Cinque, il rotocalco condotto da Barbara D’Urso.

Tornando a Uomini e Donne, in queste due ultime registrazioni, scopriremo sicuramente le scelte finali dei due tronisti, Nicole Santinelli e Luca Daffrè.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, nelle ultime puntate, il protagonista è stato sicuramente Elio che ha avuto più di una discussione con Tina Cipollari. L’ultima frequentazione di Gemma non è andata a buon fine mentre Claudio ha avuto una lunga discussione con Carla che, come abbiamo visto nell’ultima puntata andata in onda, è scoppiata in lacrime.