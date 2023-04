Come accade abitualmente nei giorni di festa, oggi, martedì 25 aprile 2023, giorno della Festa della Liberazione, Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Canale 5, non andrà in onda.

Esattamente com’è accaduto per la giornata di ieri, oggi, al suo posto, a partire dalle ore 14:05, al termine della puntata di Beautiful (anche oggi, non verrà trasmessa la puntata di Terra Amara), andrà in onda una replica della fiction Luce dei tuoi occhi. La puntata che andrà in onda oggi pomeriggio sarà la seconda della seconda stagione, trasmessa in prima visione su Canale 5 lo scorso 19 aprile. Da ricordare che, questa sera, subito dopo Striscia la Notizia, andrà in onda in prima visione la terza puntata della nuova stagione della fiction che vede Anna Valle e Giuseppe Zeno come protagonisti.

Per quanto riguarda il daytime pomeridiano di Canale 5 di oggi, infine, non ci sono da segnalare ulteriori modifiche. Esattamente come ieri, dopo la replica di Luce dei tuoi occhi, andranno in onda, a partire dalle ore 16:10, la striscia pomeridiana di Amici 22, il talent show di Maria De Filippi, alle ore 16:40, la finestra dedicata a L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi (ieri sera, è andata in onda la seconda puntata), alle ore 16:50, la consueta puntata di Un altro domani, e alle ore 17:25, Pomeriggio Cinque, il programma di infotainment condotto da Barbara D’Urso.

Dopo questo breve periodo di vacanza iniziato venerdì scorso e che terminerà oggi, Uomini e Donne tornerà in onda con le nuove puntate a partire da domani, mercoledì 26 aprile, come sempre alle ore 14:45. Su TvBlog, sono già disponibili le anticipazioni delle puntate che sono state registrate sabato scorso.

Ricordiamo che TvBlog segue in liveblogging tutte le puntate del dating show condotto da Maria De Filippi con la partecipazione di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti.