Matteo Ranieri, uno dei tronisti attualmente in carica (considerando le puntate che stanno andando in onda su Canale 5) di Uomini e Donne, ha portato a termine il proprio percorso nel dating show pomeridiano di Maria De Filippi, procedendo con la scelta.

La scelta finale di Matteo, 29enne proveniente da Recco, provincia di Genova, noto già al pubblico televisivo per essere stato uno dei corteggiatori di Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è avvenuta durante la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne che è si è tenuta oggi, sabato 26 marzo.

Superfluo sottolineare che questo è un articolo che contiene spoiler quindi, chi non vuole rovinarsi la sorpresa deve interrompere qui la lettura.

Le anticipazioni sono state pubblicate dalla pagina Instagram, UominieDonneClassicoeOver, e riprese dal sito Isa e Chia.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri ha scelto…

Matteo Ranieri è arrivato al capitolo finale del suo trono, con due corteggiatrici, Valeria Cardone e Federica Aversano.

La scelta di Matteo è ricaduta su Valeria, 25enne proveniente da Napoli.

Motivando la sua decisione, il tronista ha dichiarato che il loro primo bacio è stato decisivo ai fini della scelta.

Per quanto riguarda Federica, invece, Matteo le ha detto di aver trascorso bei momenti insieme a lei e niente più. La corteggiatrice ha dichiarato di essersi sentita presa in giro, rinfacciando a Matteo il fatto di essere andato a casa sua, nonostante avesse già chiara la scelta che intendeva fare, episodio che convinse Federica a fare ritorno nel programma.

Federica, nel corso della registrazione, è stata attaccata da Tina Cipollari.

Nelle puntate che vedremo in onda nei prossimi giorni, ci sarà un nuovo bacio tra Matteo e Valeria in esterna, con Federica che non la prenderà bene.