Uomini e Donne, è scontro tra Pinuccia e Tina Cipollari: “Mi sento male” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi martedì 22 febbraio 2022, Pinuccia ha manifestato la propria delusione per il comportamento di Alessandro durante la disavventura di qualche settimana fa. La dama ha avuto qualche problema nel raggiungere Roma perché non è riuscita a fare la terza dose del vaccino per ottenere il Green Pass Rafforzato, strumento fondamentale per gli spostamenti in treno (Qui, il video):

Mio marito non mi ha mai trattata come mi hai trattato tu. Sono molto delusa e disgustata perché hai raccontato cose mie. Tu non sei innamorata di me perché un uomo che ama una donna non la offende e non le chiude il telefono in faccia.

Le parole della donna hanno mandato su tutte le furie Tina Cipollari che ha lasciato immediatamente lo studio:

Non fare passare Alessandro per quello che non è perché è un gentiluomo. Lui ha provato solo a darti dei consigli. Tu l’hai trattato con sufficienza dicendo che stava male. In questo momento stai trattando male Alessandro. Io difendo chi ha ragione. Alessandro è una bravissima persona. Non ti ha mancato di rispetto. Le sai quanto ho sofferto io nella vita? Adesso vediamo quanto hanno sofferto le persone prima di dare ragione all’una o all’altra? Ma che discorsi.

L’ex infermiera di Vigevano è scoppiata a piangere:

Adesso mi dispiace che Tina dà ragione a lui perché ha 90 anni. Quanto è cattiva quella donna. Hanno ragione a dire che è cattiva. Mi sento male perché già sono triste per la storia del treno.

L’intervento provvidenziale di Maria De Filippi riporta l’armonia tra i due protagonisti del programma.