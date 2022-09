Nello studio di Uomini e Donne gli animi si accendono per uno sguardo di troppo tra Tina Cipollari e la tronista Federica. Al termine del ballo che ha accompagnato Riccardo e la sua nuova conoscenza, Tina si sofferma sulla ragazza: “Che hai da guardare?“. Lei risponde e le dice qualcosa a proposito del suo look, ma i modi sono parecchio ironici e sarcastici. Un tono che provoca le scintille, l’opinionista si alza subito dalla sedia.

“Ma tu credi di essermi simpatica? Fatti un esame di coscienza” e parte il botta e risposta con Federica: “Tutti questi ragazzi che sono venuti per te, che saranno 11 o 12, non rimarranno per te, spariranno.”

Federica: “Ma secondo te io me ne faccio un problema? Non ci dormo la notte“.

Tina: “Secondo me sì, hai questa maschera in cui sembra che tutto ti scivoli addosso, in realtà stai male dentro. Questa prepotenza non ti porterà da nessuna parte“.

Federica: “Non sono prepotente, non mi conosci” Tina: “Invece sì, c’è bella differenza tra chi ha carattere, personalità e chi invece mostra solo prepotenza. Tu sei una prepotente“. La tronista rilancia: “Mi fa ridere e mi diverte che a dirmelo è la persona più prepotente della televisione“.

La battaglia prosegue: “Una persona può avere un bel viso e un bel corpo, ma il carisma non ce l’hai – accusa Tina ricevendo l’applauso di una parte del pubblico – la parte più bella del corpo è il carattere. Nel tempo l’ho capito, la bellezza svanisce nel tempo, mentre il carattere rimane. Da quando facevi la corteggiatrice ad oggi, la tua vita non è cambiata“.

Tina si arrabbia e le urla aumentano, Federica non molla l’osso e controbatte: “I suoi cinque minuti di notorietà li ha avuti“. In conclusione Gianni Sperti si complimenta per il carattere della ragazza, l’opinionista non la prende affatto bene e ne ha pure per lui: “Senti, intanto tu risolviti i problemi che hai e ne hai tanti!”

Per buona parte della puntata di Uomini e Donne Tina e Federica hanno continuato a punzecchiarsi, tra le due si prospettano ancora fuochi e fiamme!

(QUI il video tratto da Witty tv)