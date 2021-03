Uomini e Donne e Amici non vanno in onda giovedì 18 marzo 2021

Uomini e Donne e Amici domani, giovedì 18 marzo 2021, non andranno in onda. Maria De Filippi e la produzione dei suoi programmi, di comune accordo con Mediaset, hanno deciso di osservare un giorno di sospensione per celebrare la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19. Ecco il comunicato ufficiale diffuso sui social di WittyTv:

Giovedì 18 Marzo si celebrerà la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di covid-19. Proprio il 18 Marzo, lo scorso anno, l’Italia si fermava davanti alle immagini della colonna di autocarri militari che portavano fuori da Bergamo le bare delle vittime del coronavirus. Sarà una giornata importante, una giornata di riflessione e di condivisione di un dolore che ci coinvolge tutti. Per questo motivo, in accordo con la direzione di rete, preferiamo fermarci per un giorno, non andare in onda e dedicare questa giornata a noi stessi, alle nostre famiglie, al ricordo di chi non c’è più.

Le due trasmissioni torneranno regolarmente, nel daytime di Canale 5, a partire da venerdì 19. In particolare, per il talent show, si tratta delle ultime ore prima del serale che aprirà ufficialmente i battenti a partire da sabato 20. Tra i tre giudici, sempre più insistenti, le voci di un ritorno di Stefano De Martino, la cui carriera ha preso il volo, proprio grazie alla partecipazione al programma nella categoria ballo. Confermata, invece, la presenza di Sabrina Ferilli come ospite della prima puntata.