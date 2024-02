Anche oggi, venerdì 9 febbraio 2024, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida ha portato in esterna Pierpaolo e i due sono andati molto vicini al bacio. Durante la registrazione, non c’è stato alcun riferimento a Mario, dopo quanto avvenuto ieri.

Brando, invece, ha portato in esterna Beatriz con cui è riuscito a chiarirsi. In studio, però, Beatriz ha discusso nuovamente con Tina Cipollari e, in quest’occasione, anche con Raffaella. Il tronista ha dichiarato di essere stanco del comportamento di Beatriz.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Ida e Luciano hanno chiuso definitivamente la loro frequentazione. Luciano ha anche conosciuto una donna giunta in studio per lui ma ha deciso di non tenerla.

Gemma, invece, è uscita in esterna con l’ultimo cavaliere che stava frequentando. In studio, tra i due c’è stata una discussione molto accesa, con il cavaliere che ha ricevuto molte critiche.

Ernesto, invece, ha interrotto la conoscenza con Maura e Sabrina e ha deciso di proseguire la frequentazione con Barbara e Jessica. Ernesto è uscito a cena con Barbara: tutto è andato bene ma tra i due non è scattato il bacio.

Silvio, invece, ha conosciuto una donna arrivata in studio per lei e ha deciso di iniziare a conoscerla.

Da segnalare, infine, il ritorno di Diego, ex cavaliere del programma che frequentò anche Ida Platano, tornato precisamente durante la registrazione di ieri.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.