Oggi, giovedì 8 febbraio 2024, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, è da segnalare il ritorno di Mario in studio. Come ricordiamo, infatti, Ida Platano aveva eliminato il corteggiatore dopo le innumerevoli segnalazioni giunte su di lui. Mario è tornato in studio con l’intenzione di chiedere scusa a Ida ma la tronista non ha accettato le sue scuse. Mario, quindi, non tornerà a corteggiarla.

Ida è uscita in esterna con Sergio: durante l’esterna, però, tra i due c’è stata una discussione. Dopo una pace momentanea, Ida e Sergio hanno discusso anche in studio.

L’esterna con Pierpaolo, invece, è andata meglio: durante l’esterna, un violinista, infatti, ha suonato personalmente per Ida e lei si è commossa.

Per quanto riguarda Brando, invece, Beatriz è stata protagonista di un’accesa discussione con Tina Cipollari. Il tronista è uscito in esterna con Raffaella, andando a Napoli a trovarla per farle una sorpresa. Tra i due, è scattato anche il bacio. In studio, Beatriz ha ballato con un cavaliere del Trono Over.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma sta conoscendo un nuovo cavaliere. La loro prima uscita insieme è stata positiva e in studio, hanno ballato insieme.

Ernesto, invece, si è seduto al centro studio con ben quattro dame davanti a lui, tra le quali Barbara. Ernesto, nella precedente registrazione, infatti, aveva espresso il desiderio di conoscerla.

Barbara ha conosciuto un uomo giunto in studio per lei ma ha deciso di non tenerlo. In studio, Barbara ha ballato con Ernesto.

Sempre Ernesto, come ricordiamo ex corteggiatore di Ida Platano, inoltre, ha difeso Mario durante la sua discussione con la tronista.

In studio, sono tornati anche Emanuela e Marco Antonio che stanno vivendo una relazione fuori dal programma: lei gli ha letto una lettera, dicendogli di amarlo. Lui si è commosso e hanno ballato insieme.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.