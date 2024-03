Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 marzo 2024: Beatriz e Raffaella non si presentano in studio

Oggi, mercoledì 6 marzo 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Beatriz e Raffaella, le corteggiatrici di Brando, hanno deciso di non presentarsi in studio. Entrambe le corteggiatrici verranno invitate alla registrazione di domani durante la quale Brando farà la sua scelta finale. Dopo aver saputo dell’assenza di Beatriz e Raffaella, Brando si è mostrato stupito e un po’ dispiaciuto. Il tronista ha anche dichiarato che, durante questa settimana, ha finalmente preso la decisione su chi scegliere. Nella registrazione che verrà effettuata domani, scopriremo se Beatriz e Raffaella avranno accettato l’invito.

Ida Platano, invece, ha fatto recapitare un biglietto a Mario dopo che quest’ultimo, durante la scorsa registrazione, aveva lasciato lo studio. Mario ha deciso di tornare. Ida è uscita in esterna con Daniele e con Pierpaolo. In questo caso, non c’è stato alcun bacio da segnalare. Parlando di Daniele, Ida ha dichiarato che lo trova troppo giovane per lei ma, nonostante ciò, ha deciso di continuare a conoscerlo.

Durante la registrazione di oggi, inoltre, è stato presentato il nuovo tronista, Daniele. Su TvBlog, trovate la sua scheda e il suo video di presentazione.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Ernesto ha conosciuto due donne giunte in studio per lui e ha deciso di tenerne una e di conoscerla.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 e su Canale 5, durante la notte.