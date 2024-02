Anche oggi, martedì 27 febbraio 2024, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Raffaella ha abbandonato lo studio quando ha visto Brando invitare Beatriz a ballare, con quest’ultima che ha rifiutato il suo invito. Dopo aver visto il comportamento di entrambe le sue corteggiatrici, Brando ha abbandonato lo studio arrabbiato e non è più rientrato. Poco dopo, anche Beatriz ha lasciato lo studio. Per quanto riguarda le esterne, invece, Brando ha portato fuori solamente Raffaella.

Ida Platano, invece, ha portato in esterna Pierpaolo e tra i due è scattato il bacio. La tronista gli ha regalato una foto di loro due insieme e, durante l’esterna, Ida gli ha anche presentato un suo caro amico. Mario, dopo aver visto il bacio di Ida e Pierpaolo, ha lasciato lo studio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Enrico ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Francesco, invece, ha chiuso la sua frequentazione con Sabrina.

Mario, invece, ha conosciuto altre quattro ragazze giunte in studio per lui e ha deciso di conoscerne una, di nome Desirée.

Ernesto e Barbara, invece, si sono confrontati ma non c’è stato alcun chiarimento tra loro. La loro frequentazione, quindi, può definirsi chiusa.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.