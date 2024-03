Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 31 marzo 2024: una coppia del Trono Over lascia il programma

Anche oggi, domenica 31 marzo 2024, giorno di Pasqua, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, è stato trasmesso un video post-puntata realizzato al termine della scorsa registrazione durante la quale Ida aveva manifestato la volontà di lasciare il trono dopo aver accusato Mario e Pierpaolo di non essere realmente interessati a lei. In questo RVM, Mario va a trovare Ida nel camerino e tra i due parte una discussione.

Pierpaolo, invece, è andato direttamente a Brescia, città dove vive Ida. Inizialmente, la tronista non ha voluto vederlo ma il giorno dopo Pierpaolo è andato a trovare Ida sul posto di lavoro e lì hanno fatto colazione insieme. In studio, Ida ha dichiarato di aver apprezzato molto il gesto di Pierpaolo.

Sia Mario che Pierpaolo, inoltre, hanno festeggiato in studio il compleanno di Ida con una torta e un regalo. La tronista ha ballato con entrambi.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gianluca e Maura hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione.

Salvatore, invece, sta conoscendo Ida, Tiziana e Alessia. Tina Cipollari ha nuovamente discusso con Tiziana.

Marcello, invece, ha chiesto di conoscere una donna che era giunto in studio per Mario. Quest’ultimo, invece, è uscito con Monica e con Ylenia. Con quest’ultima, è scattato anche un bacio.

Aurora e Federico, invece, hanno interrotto la loro conoscenza.

In studio, si è anche consumata un’accesa discussione tra Barbara e Cristina.

Da segnalare, infine, il ritorno di Asmaa nel parterre femminile.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.