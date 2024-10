Oggi, lunedì 28 ottobre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha portato in esterna sia Gianmarco che Mattia. La tronista ha deciso di eliminare Mattia. In studio, inoltre, Ciro si è lamentato per il fatto di non essere stato portato in esterna e ha lasciato lo studio. Martina ha dichiarato che lo avrebbe raggiunto in un secondo momento per parlargli.

L’altra tronista, Francesca, invece, per le sue esterne, ha scelto Paolo e Francesco.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma è uscita nuovamente in esterna con Fabio (nella puntata di oggi, abbiamo visto il loro primo incontro): i due si sono recati in un maneggio. In studio, Tina Cipollari ha criticato Gemma per i suoi numerosi doppi sensi…

Tina Cipollari ha criticato anche Sabrina, reduce dalla fine della sua conoscenza con Gabriele, perché, stando all’opinionista, sta uscendo con gli uomini tanto per fare qualcosa e non perché realmente interessata e non ritiene giusto questo comportamento.

Margherita, invece, è uscita con un nuovo cavaliere ma la loro frequentazione è già giunta al termine.

Da segnalare, l’assenza di Barbara che, nelle ultime registrazioni, si è arrabbiata molto con Vincenzo.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.