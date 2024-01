Anche oggi, martedì 23 gennaio 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Brando è andato a riprendere Raffaella dopo che quest’ultima aveva lasciato lo studio durante la registrazione effettuata ieri. Nel corso della registrazione di ieri, anche Beatriz se ne era andata, dopo aver notato che Brando è stato insieme con Raffaella, fuori dallo studio, per circa quaranta minuti. Di conseguenza, Brando è andato a riprendere anche Beatriz. Per quanto riguarda la scelta di Brando, ancora non c’è una tempistica.

Ida Platano, invece, ha portato in esterna Mario. Dopo la discussione avvenuta ieri a causa dell’ennesima segnalazione su di lui, nell’esterna, si è visto molto feeling tra di loro.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Barbara e Orfeo hanno chiuso definitivamente la loro frequentazione. Barbara ha ribadito di non apprezzare il carattere del cavaliere. In studio, inoltre, Orfeo ha ballato con Tina Cipollari!

Anche Luciano e Ida (ovviamente la dama del Trono Over e non la tronista) hanno deciso di non proseguire con la loro conoscenza.

