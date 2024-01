Oggi, lunedì 22 gennaio 2024, sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 prossimamente.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha conosciuto tre nuovi corteggiatori. La tronista ha deciso di sceglierne uno che, in passato, ha avuto un rapporto di amicizia con Mario.

Tra Ida e Mario, è scoppiata, quindi, una discussione ma, successivamente, i due si sono baciati!

Brando, invece, che era andato a riprendere Beatriz dopo l’ultima registrazione, l’ha baciata in esterna. Raffaella, di conseguenza, ha lasciato lo studio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Alessio e Claudia hanno deciso di lasciare insieme il programma. Tutto è iniziato con Alessio che ha scritto una lettera a Claudia, facendole intuire la volontà di andare a vivere insieme. Inizialmente, Claudia gli ha risposto di no, ricevendo critiche e uscendo dalla studio. Infine, i due si sono baciati, suggellando così la decisione di lasciare insieme il programma.

Orfeo, un cavaliere che stava frequentando anche Gemma, ha chiuso la conoscenza sia con quest’ultima che con un’altra dama.

Alessandro, invece, ha deciso di interrompere la frequentazione con Maura. Ne è scaturita una discussione che ha coinvolto Roberta, Ida e Mario. Alessandro ha discusso anche con Cristina.

Mario e Roberta hanno esternato le loro perplessità riguardo i sentimenti che Alessandro proverebbe ancora nei confronti di Ida. Alessandro, inoltre, ha chiesto a Roberta di ballare insieme ma lei gli ha detto di no.

L’altra Ida, invece, la dama del Trono Over e non la tronista, è uscita dallo studio quando Luciano ha deciso di conoscere una donna giunta in studio per lui.

Quando va in onda Uomini e Donne?

