Oggi, martedì 16 gennaio 2024, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Brando, al termine della registrazione di ieri, è andato da Raffaella che aveva lasciato lo studio e il tutto è stato trasmesso con un RVM. Nell’esterna con Raffaella, è scattato il bacio. In studio, Brando, rispondendo a Beatriz, ha dichiarato di non avere ancora una preferenza tra le sue due corteggiatrici. Beatriz, di tutta risposta, ha lasciato lo studio.

Riguardo Ida Platano, invece, sono giunte nuove segnalazioni da parte di Mariangela, la donna giunta in studio per parlare dei suoi messaggi scambiati con Mario (che tra l’altro ha deciso di tatuarsi il nome di Ida sulla mano!). Anche in questo caso, tra Ida e Mario, successivamente, è arrivato un chiarimento.

Ernesto, il corteggiatore di Ida che si è eliminato durante la registrazione di ieri, non è tornato.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Alessandro è uscito anche con Manuela ma la loro frequentazione non avrà un seguito. Manuela, per questo motivo, ha discusso con Roberta.

Anche in questa registrazione, assente Armando.

