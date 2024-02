Anche oggi, martedì 20 febbraio 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Brando ha portato in esterna soltanto Beatriz. In studio, Raffaella ha dichiarato che non vede l’ora che avvenga la scelta perché non ce la fa più ad aspettare. La corteggiatrice ha anche aggiunto che non farà più nulla per dimostrare il proprio interesse per Brando. Il tronista, dal canto suo, non ha ancora comunicato una data per quanto riguarda la scelta finale.

Ida Platano, invece, nonostante il ritorno di Mario avvenuto durante la registrazione effettuata ieri, è uscita in esterna con Pierpaolo. La scelta di Ida di non portarlo in esterna ha infastidito Mario. Nonostante la discussione, in studio, i due hanno ballato insieme.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Ernesto è uscito con Jaminca ma quest’ultima ha deciso di chiudere subito la frequentazione. Ernesto doveva uscire anche con Barbara ma lui non si è presentato all’appuntamento. In studio, Barbara ha discusso con Ernesto, accusandolo di voler stare nel programma solamente per visibilità. Dopo la discussione, Barbara ha lasciato lo studio ed Ernesto l’ha seguita.

Silvio, invece, sta conoscendo Daniela e la loro frequentazione procede bene.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.