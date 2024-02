Oggi, lunedì 19 febbraio 2024, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha deciso di concedere un’altra possibilità a Mario che è tornato, quindi, in studio. La tronista, inoltre, ha eliminato Sergio. Ida ha conosciuto due nuovi corteggiatori, Daniele e Marco, ed è uscita in esterna con loro.

Brando, invece, è uscito in esterna sia con Beatriz che con Raffaella. Per quanto riguarda Beatriz, il tronista le ha fatto una sorpresa a Milano. Guardando l’esterna, Raffaella ha cominciato a piangere dietro le quinte e inizialmente non ha voluto entrare in studio. Poco dopo, la corteggiatrice ha cambiato idea ed è stata trasmessa anche la sua esterna.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Giancarlo ha chiesto un chiarimento con Gemma.

Ernesto, invece, è uscito con una dama e Barbara ha dichiarato che non accetta il fatto che lui esca con altre donne. Ernesto le ha risposto, dichiarando che non vuole impedimenti. Durante i balli, i due hanno parlato spesso.

Mario del Trono Over, invece, è uscito con due dame. Con Monica, c’è stato anche un bacio. Poco dopo, Mario ha conosciuto 6 donne giunte in studio per lui e non ne ha tenuta nessuna.

Tiziana, invece, sta frequentando Angelo. Tiziana ha discusso con Tina Cipollari che l’ha accusata di essere interessata solamente a uomini ricchi.

Gianluca, invece, è uscito sia con Cristina che con Maura. Con Cristina non è scattato nulla. Maura, invece, si è risentita del fatto che Gianluca non le abbia detto nulla di Cristina. Nonostante la discussione, i due continueranno la frequentazione.

Cristina, inoltre, ha conosciuto un uomo giunto in studio per lei ma ha deciso di non conoscerlo.

