Oggi, lunedì 20 febbraio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, anche oggi, esattamente come ieri, non c’è stata nessuna scelta da parte dei tronisti di inizio stagione ossia Federico e Lavinia.

Lavinia è uscita in esterna con Alessio Corvino. Il corteggiatore non ha ceduto alle provocazioni della tronista, decidendo di non baciarla. Lavinia, di conseguenza, ha accusato Alessio di essere troppo razionale. Alessio, successivamente, ha espresso i propri dubbi su Lavinia: secondo il corteggiatore, infatti, la tronista si fa condizionare troppo dall’esterno. Alessio Campoli, nel frattempo, si è arrabbiato e ha lasciato lo studio: Lavinia ha deciso di non seguirlo.

Per quanto riguarda Nicole, invece, la tronista è uscita con Andrea. Anche in questo caso, il corteggiatore ha accusato la tronista di lasciarsi condizionare da quello che dicono gli altri. Andrea ha ricevuto le critiche di Gianni Sperti. Nicole ha portato in esterna anche un altro corteggiatore.

Il nuovo tronista, Luca Daffrè, invece, ha portato in esterna una ragazza molto somigliante alla sua ex, Oriana Marzoli, concorrente del GF Vip 7.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, è da segnalare il ritorno di Aurora nel parterre femminile.

Gemma è uscita con il suo nuovo corteggiatore Silvio e tra loro c’è stato un bacio molto passionale. In studio, però, c’è stata una discussione che ha coinvolto anche Paola. Gianni Sperti, infatti, ha criticato Silvio perché ha parlato male proprio di Paola.

Durante la registrazione, infine, si è svolta anche una sfilata maschile. Riccardo ha sfilato con una maschera da Uomo Tigre mentre Armando ha recitato in dialetto napoletano.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.