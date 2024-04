Oggi, lunedì 15 aprile 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Tina Cipollari ha nuovamente attaccato Mario e tra i due si è accesa una lunga discussione. Tina ha chiesto addirittura il cognome della ragazza che ha fatto l’ultima segnalazione riguardante il corteggiatore, della quale si è parlato durante la scorsa registrazione. Tina e anche Gianni Sperti hanno promesso che andranno a fondo sulla questione. Ida, però, è convinta che Mario sia sincero.

Ida, inoltre, è andata ad Avellino per riprendere Pierpaolo che, sempre durante la scorsa registrazione, aveva manifestato l’intenzione di lasciare il programma, aggiungendo che sarebbe tornato solamente se Ida fosse andata da lui a riprenderlo. Prima di presentarsi in esterna, Ida ha dovuto aspettare per ben tre ore. Pierpaolo, alla fine, ha deciso di tornare in trasmissione.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, si è parlato di Diego e di Jessica. Quest’ultima ha un’opinione negativa su di lui, convinta che le abbia chiesto di uscire solamente per una questione di attrazione fisica. Jessica, in particolare, si è lamentata del fatto che Diego non le abbia chiesto nulla circa la sua vita privata.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.