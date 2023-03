Uomini e Donne torna lunedì 6 marzo 2023, dopo la pausa della settimana scorsa, legata alla morte improvvisa di Maurizio Costanzo. Da venerdì 24 febbraio, il programma si è fermato, per il lutto che ha colpito Maria De Filippi e la sua famiglia. La conduttrice ritornerà, nei prossimi giorni, in studio per i nuovi appuntamenti del people show e oggi riprenderà la messa in onda delle puntate registrate prima della scomparsa del giornalisti e autore tv. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, Federico Nicotera. La puntata andrà in onda dalle 14,45 e noi di TvBlog la seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

Uomini e Donne, puntata 6 marzo 2023, dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda il 23 febbraio 2023, Federico si è confrontato con le due corteggiatrici, Alice e Carola, per comprendere il reale interesse delle due in vista di una imminente scelta. In studio è stato presentato il nuovo tronista, Luca Daffrè che ha raccontato di cercare una ragazza non eccessivamente gelosa e con forti valori. Intanto Gemma ha raccontato dell’uscita con Silvio che si dichiara molto interessato alla dama e pronto a corteggiarla. E l’uomo ha fatto anche un massaggio al piede alla Galgani…

Uomini e Donne, puntata 6 marzo 2023, anticipazioni

Dalle anticipazioni, leggiamo che Lavinia è uscita in esterna solo con Alessio Campoli e si è lamentata con Alessio Corvino perché non si è ricordato di San Valentino. Riccardo è interessato a conoscere Cristina ma la donna ribadisce di essere solamente interessata ad Armando, al momento.

