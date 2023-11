Uomini e Donne, la puntata di giovedì 30 novembre in diretta su Tvblog. Ecco cosa succede, minuto per minuto, nel trono Classico e Over.

Nuova puntata oggi, giovedì 30 novembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti e Brando in arrivo anche Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Ida è perplessa perché Mattia aveva dichiarato che non aveva intenzione di corteggiarla in quanto madre. Mattia manifesta il proprio interesse per Asmaa. Quest’ultima ricambia l’interesse e decide che Mattia può rimanere.

La frequentazione tra Marcello e Jasna procede bene. Mentre tra Patrizio e Aurora corre polemica in studio: Aurora e Marco Antonio hanno avuto una conversazione durante un ballo, per Sperti lo scambio non è stato visto di buon’occhio. Aurora a quel punto tiene a precisare che lei tifa per Marco Antonio ed Emanuela e che lei stima fortemente l’uomo. Aurora su Patrizio: “Lo sto conoscendo. Un’attrazione fisica ancora non c’è. Lo vedo quasi come un cugino!“. Lei vuole continuare a frequentarlo e Patrizio accetta la situazione.

Per Brando, le litigate della scorsa settimana sono solo un vecchio ricordo. Sia Beatriz che Raffaella sono tornate in studio, Tina attacca entrambe le ragazze per essere tornate “A voi piace solo la telecamera”. Mentre Cristian deve fare i conti con le tensioni tra lui, Valeria e Valentina dopo un bacio in esterna con Virginia e un altro con Giulia. Valeria si alza e lascia lo studio, Valentina rimprovera Cristian per aver sempre ricorso Virginia.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 30 novembre 2023

Alessio e Claudia hanno deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione, dopo le numerose discussioni avvenute al centro studio. Barbara, invece, sta continuando ad uscire insieme a Marcantonio con cui sta approfondendo la conoscenza.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45. Vi aspettiamo