Nuova puntata oggi, martedì 28 novembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti e Brando, dopo l’abbandono di Manuela Carriero. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove siamo rimasti

Nella puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 27 novembre, abbiamo assistito alla chiusura della frequentazione tra Alessio e Claudia. I due hanno fortemente discusso senza riuscire ad arrivare ad un punto di incontro. In studio, per il cavaliere, arriva una dama che, però, lui decide di non tenere. Marco Antonio, invece, si è stancato di essere messo in dubbio da Emanuela e decide di ballare con Barbara. Non solo. I due usciranno a cena insieme, davanti ad una sbigottita Emanuela che non crede alle decisioni del cavaliere…

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 28 novembre 2023

In base alle ultime anticipazioni emerse durante le registrazioni, Ida continua a conoscere i ragazzi che sono arrivati in studio per lei. Altri uomini si sono presentati per la nuova tronista. Nasce in discussione anche una forte discussione tra Aurora, Barbara e Roberta. Armando torna ad essere essente…

