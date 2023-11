Oggi, mercoledì 15 novembre 2023, si è tenuta la ventesima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 durante la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, per Ida Platano, che ha dato il via alla sua avventura sul trono nel corso dell’ultima registrazione, sono arrivati nuovi corteggiatori visto che, in occasione dell’appuntamento al buio, molti di loro avevano deciso di non rimanere nel programma a corteggiarla.

Ida ha deciso di tenere un ragazzo di origini cubane e ha anche voluto regalare un mazzo di fiori ad un corteggiatore per chiedergli scusa per il modo con il quale l’aveva trattato durante la scorsa registrazione.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Alessio e Claudia hanno deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione, dopo le numerose discussioni avvenute al centro studio.

Barbara, invece, sta continuando ad uscire insieme a Marcantonio con cui sta approfondendo la conoscenza.

In studio, inoltre, è scoppiata un’accesa discussione che ha coinvolto Barbara, Aurora e Roberta.

Da segnalare, infine, l’assenza di Armando, tornato a Uomini e Donne durante la scorsa registrazione, dopo un’assenza durata circa tre mesi.

