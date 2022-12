Oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, andrà in onda nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Confermata la presenza di dame e cavalieri del trono over: da Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato passando per Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Gloria Nicoletti, Biagio Di Maro, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Antonella Perini.

RICCARDO – GLORIA: E’ DAVVERO FINITA?!

Nonostante abbia creato un feeling speciale con Gloria, Riccardo non ha, ad oggi, intenzione di dare l’esclusiva alla donna di cui non è innamorato. Ha manifestato la volontà di confrontarsi con altre dame (e di continuare il pressing su Roberta) sentendosi, di fatto, libero da ogni vincolo sentimentale. Desiderio che ha acceso gli animi di Tina, Gianni e Armando. Tornerà sui propri passi prima della pausa natalizia?

CRISTINA INTERSSATA DAVVERO AD ARMANDO?

Nelle scorse puntate, Tina ha, più di una volta, palesato le proprie perplessità nei confronti della dama che, in quattro mesi, non si è rapportata ad alcun uomo a parte Armando. Che sia davvero solo interessata al cavaliere napoletano? Tra le ipotesi, avanzate dalla Cipollari nei confronti della donna, la voglia di visibilità e la presenza di un fidanzato misterioso fuori dal programma. Sarà davvero così?

UOMINI E DONNE PUNTATA 21 DICEMBRE 2022: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45.