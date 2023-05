Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda oggi, martedì 9 maggio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa ultima parte di stagione (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e donne: dove eravamo rimasti

Claudio e Gabriella sono usciti insieme a cena, tra i due si è inserita la dama Carla. Fino a poco tempo fa i due si frequentavano, ma la donna ora è disperata per l’interesse dell’uomo verso Gabriella. Armando invece è uscito con Brunella. Sono usciti insieme, la serata è andata bene. Le ruggini tra Tina Cipollari ed Elio riemergono dopo qualche giorno di calma apparente.

Uomini e donne: puntata 9 maggio 2023, anticipazioni

Ci avviciniamo a grandi passi verso la scelta di Luca (qui rivelata nelle anticipazioni). Oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata ieri partendo dal trono over. Citavamo dei continui litigi tra Tina ed Elio, la scena si ripete. Stavolta Gemma ha avuto qualcosa da ridire nei confronti di Elio a causa della sua foto profilo su Whatsapp che lo ritrae insieme all’opinionista e Gianni Sperti. Per Carla e Gabriella invece è tempo di nuove conoscenze, e Claudio come la prenderà?

Uomini e donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.

