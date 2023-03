Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, mercoledì 8 marzo 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli, Federico Nicotera e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri abbiamo visto il proseguimento della frequentazione tra Gemma e il cavaliere Silvio. Tra i due però arriva la ‘terza incomoda’ Paola che – pare – avesse già messo gli occhi addosso all’uomo in precedenza. Paola infatti era andata a chiedere un ballo a Silvio, ma lui ha rifiutato per rispetto nei confronti di Gemma. Gianni Sperti, notando le azioni di Paola, l’attacca accusandola di voler mettere i bastoni tra le ruote a Gemma. Oltretutto Paola si prende le critiche da Armando Incarnato e persino dall’uomo che stava frequentando, Antonio: “Hai sbagliato. E la conoscenza tra noi è chiusa“. E’ stata poi la volta della tronista Nicole.

Uomini e Donne, puntata 8 marzo 2023: anticipazioni e diretta

Nicole ha eliminato Marco, un corteggiatore che, dopo l’eliminazione, ha ricontattato la redazione del programma per corteggiare Michela del Trono Over, peccato che lei non sia affatto interessata. Nicole e Andrea sono usciti in esterna, argomento dell’esterna? Roberta di Padua. Roberta invita Nicole ad essere più rispettosa con lei. La puntata dunque riprenderà da Nicole al centro dello studio con Cristian e Andrea. In seguito vedremo anche le prime mosse del neo-tronista Luca Daffrè

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.