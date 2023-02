Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, martedì 7 febbraio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti

Nulla è cambiato tra Biagio e Carla. Ancora tensioni tra i due. Carla è state male perché Biagio è scomparso e nemmeno risponde più al telefono. La donna si è sfogata per l’ennesima volta contro Biagio che ha manifestato la volontà di chiudere la frequentazione, nonostante, poco prima, abbia ricevuto un ‘2 di picche’ da Clea. Alessio Corvino e Alessio Campoli, in esterna hanno incontrato la mamma di Lavinia.

Uomini e Donne, puntata 7 febbraio 2023: anticipazioni

Nicole inizia la sua avventura da tronista con una prima esterna con il corteggiatore Andrea. Tra i due ci sono stati molti abbracci. In studio, Nicole ha anche eliminato due corteggiatori. Federico invece porta Alice e Carola in esterna, ci sarà più di un bacio. In studio, Federico ha scelto di ballare con Alice, causando la reazione negativa di Carola.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.