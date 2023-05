Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, giovedì 4 maggio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e donne: dove eravamo rimasti

Nel trono over Riccardo Guarnieri ha deciso di chiudere con Mariangela dopo aver rotto anche con Giusy, nel frattempo non si accenna a placarsi la guerra tra Tina ed Elio. I due infatti continuano a dirsele di santa ragione e pare non ci sia nessuna soluzione di pace al momento.

Per il trono classico, Nicole è uscita con Andrea. Il corteggiatore vuole che la ragazza lo scelga presto per viversi fuori dal programma. La tronista però esce anche con Carlo. Con entrambi scatta il bacio appassionato, ma stavolta ad essere irritato per il feeling è Andrea. Carlo però fa parlare anche per un abbraccio avuto con Roberta di Padua (acerrima nemica di Nicole). La dama infatti ha potuto dire qualche parola di conforto al ragazzo, ma questo a Nicole non va giù.

Uomini e donne: puntata 4 maggio 2023, anticipazioni

Luca Daffrè è uscito in esterna con tre ragazze. La prima è stata Camilla che ha provato la strada verso il bacio senza però riuscirci. Alice, più confidenziale e meno propensa al bacio. Ed Alessandra, la loro esterna in questo caso…è al bacio!

Uomini e donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.

