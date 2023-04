Nuovo appuntamento oggi, martedì 4 aprile 2023, con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda con una nuova puntata a partire dalle 14.45 circa. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda lunedì, abbiamo assistito alla fine della frequentazione tra Riccardo e la dama che aveva deciso di conoscere nell’ultima puntata. La dama si è lamentata della mancanza di interesse da parte del cavaliere mentre lui ha ribadito di aver espresso il suo pensiero con lei e di aver pensato che fosse reciproca la sensazione. Nicole è uscita in esterna con Andrea che si è dimostrato freddo e distaccato a causa del bacio che lei aveva dato a Carlo. Il giovane se ne è poi andato, lasciando prima l’esterna. E si è presentato in studio, criticato da Gianni, da sempre poco convinto sulla sincerità del suo comportamento…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 aprile 2023

Nell’appuntamento di martedì 4 aprile 2023, ecco arrivare l’attesa scelta per Lavinia Mauro, contesa da Alessio Corvino e da Alessio Campoli. La tronista si è mostrata spesso confusa dai comportamenti poco attenti dei due giovani nei suoi confronti. Oggi, la scelta (cliccate qui per scoprire chi, tra i due, sarà la preferenza della ragazza e la risposta del corteggiatore).

Dove vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

