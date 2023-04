Oggi, sabato 1° aprile 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Lavinia ha proceduto con la sua scelta. La tronista ha scelto Alessio Corvino che le ha risposto di sì, dedicandole anche una canzone.

Al momento della scelta, hanno presenziato anche Federico e Carola e le sorelle di A. Corvino e del corteggiatore che non è stato scelto ossia Alessio Campoli. Quest’ultimo, dopo aver saputo di non essere stato scelto, ha abbracciato Lavinia.

Prima della scelta, sono stati trasmessi alcuni filmati tra i quali uno ironico dal titolo I Supereroi, dedicato proprio ai due corteggiatori.

Nicole, invece, è uscita in esterna soltanto con Andrea, ancora arrabbiato per il bacio che la tronista ha dato a Carlo. Durante l’esterna, Andrea ha dichiarato di non avere più stimoli nel corteggiarla e il corteggiatore ha abbandonato l’esterna prima della fine. Nonostante ciò, Andrea si è ripresentato in studio con la volontà di chiarire con Nicole. In studio, la tronista ha deciso di ballare con Carlo.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, nel parterre maschile, sono arrivati tre nuovi cavalieri.

Tina Cipollari, invece, ha lasciato lo studio perché il pubblico ha applaudito Gemma.

Silvia ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere che stava conoscendo perché quest’ultimo ha perso il lavoro e lei vuole una situazione di maggiore tranquillità. Gianni Sperti ha criticato Silvia per questa decisione.

Riccardo, invece, ha interrotto la conoscenza con Valentina. In studio, Riccardo è stato accusato di non essere mai stato realmente interessato alla donna fin dall’inizio.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.