Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda anche oggi, lunedì 3 aprile 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è sempre per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio, abbiamo visto Armando discutere sia con Gianni Sperti che con Aurora.

Armando ha anche deciso di smettere di conoscere Sara dopo una sola uscita e anche per questo motivo, è stato ulteriormente criticato dagli opinionisti. Tina Cipollari è convinta che Armando abbia una fidanzata fuori dal programma.

Riccardo, invece, ha conosciuto una nuova dama di nome Valentina che ha deciso di conoscere.

Il tronista Luca, invece, dopo essere uscito in esterna con Alessandra e Ilaria, ha deciso di eliminare quest’ultima.

Silvio, infine, ha lasciato definitivamente il programma.

Uomini e Donne, puntata 3 aprile 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo Tina Cipollari lasciare lo studio dopo aver visto il pubblico in studio applaudire Gemma.

Silvia, invece, deciderà di chiudere la conoscenza con il cavaliere che stava frequentando perché quest’ultimo ha perso il lavoro e lei vuole una situazione più tranquilla. Silvia verrà criticata in studio.

Vedremo, inoltre, l’esterna di Nicole con Andrea.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.