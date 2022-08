Ieri e oggi, mercoledì 31 agosto, si sono svolte le prime due registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che tornerà ad animare i pomeriggi di Canale 5 a partire dal prossimo 19 settembre, in onda alle ore 14:45 da lunedì a venerdì.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina UominieDonneClassicoeOver, Riccardo ha deciso di dichiararsi per Federica, una delle due nuove troniste, ma quest’ultima non sembra essere interessata. A Federica non è piaciuto il modo in cui Riccardo ha trattato Ida. Riccardo, quindi, ha rifiutato la proposta di spostarsi nel Trono Classico, rischiando così l’eliminazione dal programma. Sempre Riccardo ha conosciuto una nuova donna che, però, ha deciso di non tenere.

Ida, invece, ha ricominciato a frequentarsi con un Cavaliere che ha frequentato nel corso della passata edizione, Alessandro. I due sono usciti in esterna e si sono anche baciati.

La registrazione, però, si è aperta con l’altro Alessandro, il Cavaliere di 91 anni, che, in studio, ha conosciuto un’altra signora. Questa conoscenza ha scatenato le gelosie di Pinuccia, da sempre invaghita di Alessandro. Tra Tina Cipollari e Pinuccia, quindi, si è accesa l’ennesima discussione.

Gemma, invece, che durante la registrazione di ieri aveva conosciuto un uomo di nome Didier, è uscita con quest’ultimo e, anche in questo caso, è scattato il bacio. In studio, però, Didier ha deciso di chiudere subito la sua frequentazione con Gemma.

Per quanto riguarda il Trono Classico, la tronista Federica è uscita con un corteggiatore. Tra loro, però, non è scattata la scintilla e, una volta in studio, la tronista ha deciso di eliminare il ragazzo che, però, ha suscitato l’interesse di Lavinia, l’altra tronista, che ha deciso, quindi, di tenerlo. Lavinia è uscita in esterna con un corteggiatore e la loro uscita è andata bene.

I due nuovi tronisti di questa prima parte di stagione di Uomini e Donne, invece, si chiamano Federico N. e Federico D.. I due ragazzi sono stati presentati oggi e hanno incontrato le corteggiatrici nel classico appuntamento al buio.