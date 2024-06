Uomini e Donne: le nuove coppie all’orizzonte

Quali sono le nuove coppie di Uomini e Donne nate fuori dal programma tra ex protagonisti del trono over e trono classico? Ecco le ultime news

Con l’arrivo della bella stagione, anche fuori dagli studi di ‘Uomini e Donne‘, sbocciano gli amori. Amedeo Venza, sui propri social, qualche ora fa, ha ufficializzato l’inizio di una storia d’amore tra Guendalina Canessa (ex Grande Fratello ed ex compagna di Daniele Interrante) e Andrea Foriglio (l’osteopata dei vip, ex volto noto del dating show di Maria De Filippi):

“E’ nata una bellissima coppia! Guendalina Canessa e Andrea Foriglio stanno insieme! Lei la conosciamo tutti, è la più chic della tv, lui lo abbiamo conosciuto durante Uomini e Donne ma è un osteopata dei vip e non solo. Super affermato in campo professionale ha anche pubblicato il suo primo libro lo scorso anno! I due si sono conosciuti poco tempo fa durante la vacanza a Sharm!! Da lì non si sono più mollati! Dopo diversi messaggi e lunghe telefonate lui l’ha invitata a cena a Roma e le ha fatto una romanticissima proposta di fidanzamento! Tanti auguri a questa bellissima coppia!”

L’ex gieffina, sul proprio account Instagram, attraverso una Stories, ha confermato l’indiscrezione dichiarandosi felicemente impegnata.

Nelle ultime settimane, invece, sta appassionando i fan della trasmissione di Canale 5, la frequentazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, fratello di Diana e mercante di ‘Cash or Trash’. E’ la stessa influencer, in un’intervista a ‘Repubblica’ a chiarire il tipo di rapporto con il collezionista d’arte:

“Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto”.

Vi ricordate di Maurizio Laudicino del trono over che, per un breve periodo, era uscito con Gemma Galgani per, poi, lasciare il programma assieme ad Elena Di Brino? Il cavaliere, come riporta Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine, ha ritrovato la pace sentimentale accanto ad una nuova dama:

“Si chiama Simona Galanti, 43 anni di Marino del Tronto (Ascoli Piceno). Divorziata senza figli, Maurizio l’ha conosciuta per caso in una serata con altri ex partecipanti di Uomini e Donne 2023/24, in un locale del litorale marchigiano a dicembre. Poi rivista due mesi dopo in centro ad Ascoli ad un pranzo. Da lì è nata una frequentazione che si è intensificata di recente, e pare funzionare nonostante i 450 km di distanza.

Simona, mora e occhi verdi, è del segno del cancro ed è impiegata in un’azienda di packaging in Ascoli; è appassionata di tv e di calcio, tifosa della Roma, e della squadra della sua città.

La prima foto insieme li ritrae nel corso di un evento a Marina di Carrara (sulla costiera tirrenica) al Doride Beach, tra i partecipanti anche Fedez”.