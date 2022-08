Uomini e Donne sta tornando con la nuova edizione che avrà inizio precisamente il prossimo 19 settembre e che andrà in onda, come di consueto, nel pomeriggio di Canale 5, da lunedì a venerdì. Martedì 30 agosto, i protagonisti delle nuove dinamiche riguardanti sia il Trono Classico che il Trono Over si sono riuniti negli studi Elios per registrare le prime puntate.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina UominieDonneClassicoeOver, la registrazione è iniziata con Tina Cipollari che, come sempre, ha stuzzicato Gemma, prendendola in giro per il fatto di non essersi sottoposta a nessun nuovo intervento chirurgico. Gemma ha smesso di frequentare Giovanni, l’uomo conosciuto durante il finale della scorsa stagione, e ha conosciuto un nuovo Cavaliere, Didier, proveniente da Lugano.

Durante la scorsa edizione di Uomini e Donne, Tina ha litigato spesso anche con Pinuccia, presente anche in questa nuova edizione e, già in questa prima registrazione, le due donne hanno avuto un diverbio. Pinuccia e Alessandro, quest’estate, sono andati a vedere un concerto di Vasco Rossi, di cui Alessandro è un grande fan.

Ida e Riccardo hanno avuto una discussione. Riccardo, infatti, durante quest’estate, ha cercato di mettersi in contatto con Ida. In studio, inoltre, Riccardo ha insistito per ballare con Federica.

In questa prima registrazione, una coppia ha deciso di lasciare lo studio e vivere la propria storia d’amore fuori dal programma: si tratta di Davide e Sara, ex di Biagio.

Altre donne presenti nel parterre erano Giovanna, Daniela e Gloria.

Sono state presentate le due troniste di questa prima parte di stagione: le due ex corteggiatrici, Federica e Lavinia. Le due ragazze hanno conosciuto i vari corteggiatori, presenti all’appuntamento al buio.

Ospiti di questa prima registrazione sono stati Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che a breve diventeranno genitori del loro primo figlio.