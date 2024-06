Uomini e Donne: i matrimoni nel 2024

Tutti i matrimoni previsti nel 2024 tra gli ex protagonisti del trono classico ed over di Uomini e Donne. Chi si sposa quest’anno?

Con l’inizio della bella stagione, fioccano i matrimoni anche tra i protagonisti delle scorse edizioni di ‘Uomini e Donne‘. Tra questi, Sara Affi Fella che ha affidato al figlioletto Tommaso (scelto come paggetto e custode delle fedi nuziali) l’arduo compito di annunciare la data delle nozze con Francesco Fedato, ovvero il prossimo 23 giugno.

Convoleranno a giuste nozze il prossimo 14 settembre, Teresa Langella e Andrea Dal Corso. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla coppia, qualche settimana fa, a ‘Verissimo’: “Siamo veramente gli incastri, siamo gli opposti che con un pizzico di coraggio capiscono le reciproche diversità”.

Non c’è ancora una data ma, con molta probabilità, anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, genitori della piccola Maria Vittoria, si sposeranno in autunno. La proposta ufficiale è arrivata nel 2022 ma i due futuri sposi hanno deciso di prendersi tutto il tempo necessario per una cerimonia da sogno: “Non mi aspettavo di ricevere la proposta, in famiglia, la Vigilia… era proprio come la desideravo: inaspettata ma stupenda. Credo che ci sposeremo nel 2024, ora siamo concentrati su nostra figlia” ha dichiarato, qualche tempo fa, l’ex corteggiatrice ad ‘Eva Tremila’.

Si è sposato, qualche settimana fa, Emanuele Trimarchi, ex scelta di Anna Munafò nell’ormai lontano 2014. L’ex corteggiatore del dating show di Canale 5 ha detto sì alla sua compagna, Valentina Bove che, come lui, condivide la passione per lo sport e la forma fisica. Sono, infatti, entrambi, personal trainer.

Ha fatto, invece, la promessa d’amore alla sua storica fidanzata, Giulia Todaro, un tronista molto amato dal pubblico, Amedeo Andreozzi. Nel 2015, l’uomo scelse Alessia Messina con la quale partecipò anche a ‘Temptation Island‘. L’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi ha fatto la dichiarazione d’amore alla futura moglie in una location da mille e una notte, ovvero New York:

“She said YES 💍

“NEW YORK 🇺🇸 13.05.2024”