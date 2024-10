Oggi, martedì 15 ottobre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Amal, eliminata da entrambi i tronisti, è tornata nel programma per corteggiare Alessio.

Martina, invece, ha conosciuto un nuovo corteggiatore con cui ha ballato in studio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma è uscita nuovamente con Fabio e i due si sono concessi una cena a base di ostriche. Sia in esterna che in studio, Gemma è apparsa molto felice. In studio, Gemma e Fabio hanno anche ballato la Lambada.

Sabrina, invece, è uscita con due nuovi cavalieri. Gabriele, invece, è uscito nuovamente con Ilaria ma la loro frequentazione è giunta al termine. Gabriele e Ilaria hanno chiuso la loro conoscenza perché hanno due visioni differenti del futuro: lei vorrebbe dei figli mentre lui no.

Durante la registrazione di oggi, è stata registrata anche una nuova sfilata che ha visto protagoniste le dame del parterre. Di conseguenza, Tony Renda di Temptation Island ha presenziato anche in questa registrazione, nel ruolo di dj, e sarà presente in tutte le registrazioni durante le quali si terranno le sfilate.

Non si è parlato di Mario. Da segnalare, anche l’assenza di Armando sia oggi che ieri.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.