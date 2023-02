Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, venerdì 3 febbraio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri il triangolo Biagio – Clea – Carla ha regalato la seconda puntata consecutiva coi fuochi d’artificio. Clea non ha impiegato troppo tempo a liquidare il cavaliere perché a suo dire “Non è scattato nulla”. Biagio a quel punto tenta il tutto per tutto con Carla e riprova a mediare ma il compito è davvero complicato, Biagio propone a Carla una conoscenza con esclusiva ma Carla non vuole dare l’esclusiva a lui. Torna al suo posto e chiede a Clea di ballare ma le polemiche non si placano. Federico ha fatto una sorpresa ad Alice dopo la scorsa – turbolenta – puntata. Lei a causa delle troppe assenze dal lavoro è stata licenziata, Maria de Filippi le ha dato l’opportunità di essere assunta dal suo gruppo di lavoro.

Uomini e Donne, puntata 3 febbraio 2023: anticipazioni

Lavinia uscirà in esterna con i suoi due corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli. Le discussioni non mancheranno. Nel trono over Riccardo Guarnieri sarà al centro delle critiche perché ha detto a Gloria, via telefono, di provare un sentimento per lei molto simile all’amore.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.