Oggi, venerdì 29 settembre 2023, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Brando Ephrikian, Cristian Forti e Manuela Carriero) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Roberta Di Padua, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Elio Servo, Silvio Venturato, Maurizio Laudicino e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Silvio e Donatella al centro studio. La loro frequentazione prosegue molto bene, al punto che Donatella ha anche dichiarato di aver avuto un’intimità con Silvio.

La tronista Manuela, invece, ha chiarito con Michele un altro episodio che non le è andato giù ossia una canzone che il corteggiatore ha condiviso su Instagram.

Alessio, invece, si è seduto al centro studio con Barbara e Claudia. Alessio è uscito con entrambe e con tutte e due è scattato il bacio. Il fatto che Alessio abbia baciato entrambe non è piaciuto alle due dame. Barbara ha fermato la conoscenza con Alessio mentre Claudia, invece, ha deciso di continuare la frequentazione.

Uomini e Donne, puntata 29 settembre 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo Cristian che ha deciso di portare in esterna Virginia.

In studio, inoltre, scoppierà una discussione tra Roberta e Cristina.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, va in onda la replica della puntata odierna. La puntata viene replicata anche di notte, su Canale 5.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.