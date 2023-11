Uomini e Donne, la puntata di mercoledì 29 novembre 2023: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, mercoledì 29 novembre 2023, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano, Brando Ephrikian e Cristian Forti) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Roberta Di Padua, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Angelica Margari, Marco Viola, Marco Spagna, Claudia Lenti, Jasna Amodei, Gianluca Totò, Marco Antonio Alessio, Emanuela Malavisi, Tiziana Riccardi, Mario Ioime, Alessio Pili Stella, Marcello Messina, Gabriella La Torre e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Ida Platano conoscere altri otto potenziali corteggiatori. Tra loro, c’era anche Ermes, ex cavaliere reduce da una veloce frequentazione con Roberta, non andata bene. Ida ha deciso di tenerne due, Mario e David.

Abbiamo visto anche un’esterna di Ida con Andrea, non finita bene, con la tronista che se ne è addirittura andata. In studio, Ida si è scusata con Andrea per il suo comportamento.

Gabriella ed Edoardo, invece, al centro studio, hanno spiegato i motivi che hanno portato alla fine della loro conoscenza.

Alessio e Claudia, infine, hanno nuovamente discusso.

Uomini e Donne, puntata 29 novembre 2023: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo una discussione molto accesa che coinvolgerà Barbara, Aurora e Roberta.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Su Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

La puntata odierna va in onda in replica più volte su La5 e su Canale 5, durante la notte.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging, sempre dalle ore 14:45.